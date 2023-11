BAGNAIA CONCEDE IL BIS/ MotoGP: Pecco si conferma campione del mondo vincendo a Valencia nell’ultima tappa stagionale. Festa tutta “rossa” in Spagna per il secondo trionfo di fila del centauro Ducati. Respinto l’ultimo assalto dello spagnolo Jorge Martin

di FABIO CAMILLACCI/ Francesco Bagnaia si laurea campione del mondo MotoGP per la seconda volta di fila. Un trionfo con successo finale per il centauro torinese che si prende anche l’ultimo Gran Premio della stagione, quello di Valencia. Niente da fare per l’inseguitore Jorge Martin che sbaglia, rimonta e cade; e Pecco in pratica con la sua Ducati Desmosedici, si conferma campione a gara in corso. Zarco e Binder completano il podio sul circuito “Ricardo Tormo”. Peccato per Di Giannantonio, ottimo secondo, ma penalizzato di 3 secondi per la pressione delle gomme. Solo un quarto posto per lui.

Bagnaia, seconda incoronazione consecutiva nel GP della Comunità Valenciana. Accade 385 giorni dopo il titolo iridato centrato nel 2022 sempre in sella alla meravigliosa “Rossa” di Borgo Panigale. Martin invece conferma di essere imprendibile solo nelle Sprint Race del sabato: quest’anno le ha vinte quasi tutte. Ma la gara è l’autentico tallone d’Achille del pilota iberico. In questa stagione un copione già scritto: Jorge strepitoso nelle minigare, ma, spesso disastroso durante i GP. A Valencia, Martin esagera nella staccata alla curva 4, colpisce Marc Marquez e addio sogni di gloria. In precedenza, il centauro della Ducati Pramac aveva sfiorato anche una collisione con lo stesso Bagnaia; un errore che lo aveva fatto precipitare dal 2° all’8° posto. Poi, il patatrac definitivo.

Pecco nella storia del Motomondiale. Un trionfo che celebra ulteriormente la classe di Francesco Bagnaia: centauro misurato e sobrio fuori dalla pista, ma deciso e veloce in corsa. Un pilota di grande tempra capace di allontanare i fantasmi di una caduta come quella al via del Gran Premio di Montmelò a Barcellona; un brutto inciampo che avrebbe potuto compromettere tutto. Questo bis mondiale proietta il ducatista sulle vette più alte del Motomondiale. Campione del mondo nella classe regina per la seconda volta di fila a 26 anni. Un aspetto che lo fa entrare di diritto nella ristretta cerchia dei centauri capaci di ripetersi nell’attuale Top Class.

Bagnaia come due autentici totem delle due ruote: Valentino Rossi e Marc Marquez. Con “il Dottore” e il “Marcziano” addirittura capaci di quaterne iridate. Il torinese chiude il 2023 con 467 punti, rispetto ai 428 di Jorge Martin. Ducati dominatrice assoluta e già da un mese campione del mondo costruttori. Tornando al GP di Valencia, top ten completata da: Raul Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Aleix Espargaro, Luca Marini e Maverick Viñales. Il resto è solo grande festa per Francesco Bagnaia: una festa rossa, rosso Ducati.