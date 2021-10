Il pittore Achille Perilli, un maestro dell’astrattismo, è morto due giorni prima dell’apertura di una mostra di sue opere a Rovereto

Nel 1947 aveva partecipato alla redazione del manifesto Forma 1 per la difesa dell’arte astratta. A Perilli sono state dedicate numerose mostre personali e retrospettive in Italia e all’estero. La Biennale di Venezia nel ’69 riservò una sala alle sue opere, caratterizzate da un cromatismo vivace e brillante.

“Con la scomparsa di Achille Perilli il mondo dell’arte perde un illustre esponente: un grande maestro dell’astrattismo italiano, il pittore delle geometrie impossibili e irrazionali“, ha scritto il ministro della cultura, Dario Franceschini, nel suo messaggio indirizzato ai familiari. “La sua produzione artistica – ha proseguito il ministro – ha mantenuto sempre uno stretto dialogo con le avanguardie e ha portato lustro e prestigio al nostro Paese in tutto il mondo“.

A sua volta Vittorio Sgarbi ricorda che Perilli “è il primo artista contemporaneo su cui, iniziando la mia attività di critico, ho scritto. Aveva una intelligenza lucida e geometrica“. Sgarbi, da presidente del Mart di Rovereto, aveva voluto, con Lorenzo Zichichi, una mostra di Perilli in dialogo con Piero Guccione, proprio nel museo trentino, la cui inaugurazione è fissata per il 20 ottobre.