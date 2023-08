IL CALCIOMERCATO SI ANIMA/ A due settimane dalla chiusura delle trattative e a pochi giorni dall’inizio del campionato, in evidenza Roma e Inter. Doppio colpo per i giallorossi: dal Paris Saint Germain arrivano Paredes e Renato Sanches. Arnautovic alla corte di Inzaghi

di FABIO CAMILLACCI/ A circa due settimane dalla chiusura delle trattative e a pochi giorni dall’inizio della Serie A, si anima anche il calciomercato italiano. In particolare si muovono Roma e Inter che mettono a segno alcuni colpi importanti. In attesa di chiudere con l’Atalanta per l’attaccante Duvan Zapata, i giallorossi prendono ben due centrocampisti dal Paris Saint Germain. Il general manager romanista Tiago Pinto, infatti, è riuscito a trovare l’accordo con il PSG per il campione del mondo argentino Leandro Paredes e il portoghese Renato Sanches.

Paredes e Sanches: due pedine preziose per completare la mediana di Josè Mourinho dopo l’addio di Matic passato al Rennes e la scelta del club di non riscattare Wijnaldum. I due nuovi acquisti sbarcheranno nella Capitale nella giornata di Ferragosto. Sono attesi per mezzogiorno a Ciampino con un volo privato. A seguire: visite mediche e firme sui rispettivi contratti. Per Paredes peraltro si tratta di un ritorno visto che ha indossato la maglia giallorossa dal 2014 al 2017 con una breve parentesi all’Empoli. L’anno scorso per lui: 25 presenze e un gol con la Juventus.

Le modalità di ingaggio. Renato Sanches arriva a Roma con la formula del prestito con obbl igo di riscatto legato a condizioni sulle quali i due club stanno ancora lavorando. Mentre per Paredes che ha detto no ai turchi del Galatasaray per tornare a Roma, si tratta di un’ operazione a titolo definitivo da circa 2,5 milioni di euro. Al giocatore, contratto di 2 anni con opzione per il terzo se disputa almeno il 50% delle partite. Sistemato il centrocampo, adesso per Tiago Pinto è fondamentale rinforzare l’attacco prendendo due punte. Oltre a quella per Zapata, resta calda la pista per il 20enne Marcos Leonardo del Santos (nella foto: Paredes e Renato Sanches).

Marko Arnautovic è dell’Inter. Trovato l’accordo con il Bologna: ai rossoblù vanno 8 milioni più 2 di bonus, al giocatore un contratto biennale da 3,7 milioni di euro netti più bonus. L’attaccante austriaco sarà a Milano nelle prossime ore e mercoledì 16 agosto sosterrà le visite mediche. Dunque, sarà a disposizione di Simone Inzaghi sabato per l’esordio in campionato contro il Monza. Ma non è finita qui per il reparto avanzato nerazzurro: il club infatti lavora per far tornare Alexis Sanchez in caso di cessione in prestito di Correa. Se poi quest’ultimo dovesse accettare le offerte arabe, i soldi che entreranno in cassa potrebbero consentire all’Inter l’assalto a Balogun dell’Arsenal.