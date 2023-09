FINALMENTE FERRARI/ Formula 1, a Singapore arriva la prima vittoria stagionale del Cavallino Rampante: trionfa Carlos Sainz davanti a Norris e Hamilton. Ai piedi del podio l’altro ferrarista Charles Leclerc. In difficoltà le Red Bull di Verstappen e Perez

di MARCO VALERIO/ Capolavoro di forza e di tattica di Carlos Sainz che vince il Gran Premio di Singapore di Formula 1 spezzando l’egemonia Red Bull. Lo spagnolo, dopo la pole centrata sabato nelle qualifiche, guida la gara dal via fino alla bandiera a scacchi, mettendo a frutto il suo attuale stato di grazia e precedendo sul traguardo Lando Norris e Lewis Hamilton. Out all’ultimo giro George Russell, a lungo principale avversario dell’iberico.

Gestione intelligente nel finale. Sainz gioca di strategia negli ultimi giri con gli pneumatici ormai finiti, tenendo compatto con sangue freddo il gruppetto alle sue spalle e concedendo così al suo più diretto inseguitore ed ex compagno di squadra Norris, la possibilità di usufruire del DRS per difendersi dalle Mercedes. Questa è la prima vittoria della scuderia di Maranello dal GP d’Austria del 2022; la prima in assoluto della nuova gestione-Vasseur. E’ proprio il caso di dire: era ora!

Gli altri piazzamenti. Al di là del terzo posto, Lewis Hamilton si gode il giro più veloce con relativo punto-bonus. L’altro ferrarista Charles Leclerc è quarto davanti al campione del mondo Max Verstappen. Buon 6° posto per Gasly con la Alpine davanti a Piastri con la McLaren; mentre Perez con l’altra Red Bull chiude ottavo nonostante cinque secondi di penalità per un contatto con Albon. Lawson, invece, coglie i suoi primi punti iridati (i due del nono posto) Il danese Kevin Magnussen si aggiudica il punto finale riservato a chi arriva decimo.

La classifica piloti nel dettaglio. Grazie alla vittoria centrata sul circuito di Marina Bay, Sainz sale a 142 punti che gli valgono il quinto posto in classifica generale. Così può mettere nel mirino il connazionale Alonso che lo precede ancora di 28 punti. Muovono solo di pochi punti le rispettive classifiche i dominatori stagionali di casa Red Bull: Max Verstappen che con 374 attende solo l’aritmetica per festeggiare in anticipo il terzo Mondiale di fila e Sergio Perez, che alle sue spalle sale a quota 223. Si torna in pista domenica prossima a Suzuka per il Gran Premio del Giappone (nella foto: Sainz e la festa “rossa” a fine Gran Premio).