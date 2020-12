F1, CHIUSURA CON SORPRESA/ Abu Dhabi: nell’ultimo Gran Premio della stagione, Verstappen con la Red Bull addomestica le due Mercedes. Applausi alla McLaren che si prende il terzo posto del mondiale costruttori. La Ferrari archivia una stagione nera con Leclerc e Vettel doppiati: Seb saluta Maranello

di FABIO CAMILLACCI/ Mondiale 2020 di Formula 1: chiusura con sorpresa ad Abu Dhabi. Nell’ultimo Gran Premio della stagione, Max Verstappen batte le super Mercedes dominatrici e archivia l’anno nel migliore dei modi. L’olandese volante della Red Bull domina la gara precedendo Bottas e Hamilton. Ferrari sempre disastrose, le due “Rosse” sono state addirittura doppiate: Leclerc 13°, Vettel 14°. Il terzo posto della classifica costruttori va alla McLaren.

Max Verstappen: il 23enne della Red Bull in questo campionato del mondo è stato l’unico pilota in grado di infastidire realmente le super “Frecce nere” della casa di Stoccarda. Lo ha dimostrato ancora una volta sul circuito arabo di Yas Marina: dopo la pole centrata nelle qualifiche del sabato, l’olandesino ha dettato legge anche in gara restando al comando dall’inizio alla fine.

La gara di Abu Dhabi. Bottas non è mai parso avere il ritmo per infastidire la Red Bull di Verstappen, mentre Hamilton, reduce dal Covid, non ha affondato il colpo come è solito fare; solo un sussulto al cambio gomme, quando via radio si è lamentato che avrebbe preferito restare in pista allungando lo stint. Forse nella speranza di una seconda Safety Car per ribaltare il destino di una gara ormai segnata.

Applausi a Verstappen e alla Red Bull ma anche alla McLaren. Il team di Woking ha soffiato alla Racing Point il terzo posto nei costruttori proprio in quest’ultimo GP grazie al quinto e sesto posto di Norris e Sainz. Quarta posto per la Red Bull di Albon. Una rincorsa splendida e un piazzamento meritato per la McLaren: un team che sotto la guida del pragmatico Andreas Seidl è tornata tra le big della Formula 1, il rango che le compete.

Ferrari, un’altra stagione da dimenticare: la casa di Maranello deve voltare pagina al più presto. Intanto, nel Cavallino Rampante c’è l’addio annunciato di Sebastian Vettel che lascia la “Rossa” dopo 6 anni. Seb si congeda dicendo: “Sono stati 6 anni in cui comunque ho vissuto un’avventura bellissima, con momenti speciali che porterò sempre con me”. Nel 2021 Vettel sarà sostituito dal 26enne Carlos Sainz, figlio del leggendario campione di rally. Sainz, che quest’anno ha corso per la McLaren, farà coppia con Charles Leclerc. Appuntamento all’anno prossimo.