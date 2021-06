EURO 2020, IL QUADRO COMPLETO DEGLI OTTAVI/ Spiccano Inghilterra-Germania e Belgio-Portogallo. Lukaku o Cristiano Ronaldo per l’Italia se dovesse accedere ai quarti di finale. Intanto, il capocannoniere CR7 uomo dei record

di FABIO CAMILLACCI/ La fase a gironi di Euro 2020 va in archivio tra tanti gol e grandi emozioni. Per il Gruppo E: Svezia-Polonia 3-2 con rete decisiva degli scandinavi al 95′, Spagna-Slovacchia 5-0, Francia-Portogallo 2-2 (doppiette di Benzema e Cristiano Ronaldo), Germania-Ungheria 2-2 con i tedeschi che evitano la clamorosa eliminazione solo a pochi minuti dal termine grazie a un gol del forte Goretzka (nella foto a destra festeggiato dai suoi compagni). E adesso è tutto pronto per gli ottavi di finale: l’Europeo entra nella fase a eliminazione diretta, inizia tutta un’altra competizione.

Le prime sfide sono in programma sabato 26 giugno. Galles-Danimarca alle 18 ad Amsterdam, Italia-Austria alle ore 21 a Wembley. In caso di passaggio del turno, per gli Azzurri si alzerebbe decisamente l’asticella della difficoltà, visto che nei quarti dovranno vedersela con la vincente di Belgio-Portogallo prevista per domenica 27 giugno alle ore 21 a Siviglia. Una delle due partitissime: Lukaku contro Cristiano Ronaldo.

La Francia con il pari di stasera contro i lusitani, vince il Gruppo F con 5 punti, contro i 4 di Germania e Portogallo. Un applauso speciale lo merita l’Ungheria di mister Marco Rossi che chiude con 2 punti il girone di ferro. I magiari dopo i campioni del mondo transalpini, sono stati capaci di fermare anche la Nazionale teutonica. A proposito di Germania, da seconda del raggruppamento, la squadra di Joachim Loew dovrà sfidare l’Inghilterra a Londra martedi 29 giugno: calcio d’inizio alle 18. L’altra partitissima degli ottavi.

Le quattro migliori terze che entrano tra le 16 d’Europa. Dopo Svizzera e Repubblica Ceca, vengono ripescate Portogallo (terzo perchè anche se ha chiuso il gruppo con gli stessi punti della Germania ha perso lo scontro diretto con i tedeschi) e Ucraina, unica migliore terza che passa con soli 3 punti. Per la cronaca, il Gruppo E è stato vinto meritatamente dalla Svezia dell’ottimo Forsberg, 29enne centrocampista del Lipsia: qualità, quantità e gol. Gli svedesi senza Ibrahimovic chiudono con 7 punti, rispetto ai 5 della Spagna di Luis Enrique che si salva in extremis con la “manita” agli slovacchi.

Gli altri abbinamenti degli ottavi. Francia-Svizzera (lunedì 28 giugno, ore 21 a Bucarest), Croazia-Spagna (lunedì 28 giugno, ore 18 a Copenaghen), Svezia-Ucraina (martedì 29 giugno, ore 21 a Glasgow), Olanda-Repubblica Ceca (domenica 27 giugno, ore 18 a Budapest). Tornano a casa: Turchia, Finlandia, Russia, Macedonia del Nord, Scozia, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

In chiusura, una menzione speciale la merita il solito Cristiano Ronaldo: l’uomo dei record. Con i due calci di rigore trasformati nel match contro la Francia, CR7 balza da solo in testa alla classifica marcatori di questo Europeo con 5 reti. E così il fuoriclasse portoghese è sempre più il bomber di tutti i tempi di questa manifestazione con 14 reti complessive. Non solo, con 109 gol diventa l’attaccante più prolifico della storia delle Nazionali: agganciato l’iraniano Ali Daei. Chapeau.