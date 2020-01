Esecuzione in strada a Roma: un albanese in regime di semilibertà ucciso mentre torna in carcere

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Roma intorno alle 23 di ieri in via Gabrio Casati (tra il Tufello e il Nuovo Salario). Secondo fonti di polizia, la vittima – è un cittadino albanese di 43 anni con precedenti e attualmente in regime di semilibertà – in quel momento usciva da casa per tornare a carcere di Rebibbia. L’uomo è stato centrato alla testa ed è morto sul colpo. Sono state avviate indagini dalla polizia per risalire ai responsabili dell’agguato.