Entro il 19 gennaio l’autorizzazione dell’EMA per il vaccino di AstraZeneca (di cui l’Italia ha prenotato 40 milioni di dosi)

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha reso noto che AstraZeneca e l’Università di Oxford hanno presentato la richiesta di autorizzazione all’immissione condizionale in commercio per il vaccino contro il Covid-19 e per la commercializzazione d’urgenza del loro vaccino contro il coronavirus e che una decisione potrebbe arrivare entro il 29 gennaio. Di questo vaccino l’Italia ha prenotato già 40 milioni di dosi, come ha confermato il commissario straordinario Arcuri.