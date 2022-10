Due ragazze belghe intervenute in soccorso di persone coinvolte in incidente a Roma travolte da auto pirata

Due turiste belghe di 25 anni, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, intervenute a prestare soccorso dopo un incidente stradale, sono sate travolte da un’auto pirata a Roma sulla bretella della A24, all’altezza di Tor Cervara. Le due ragazze erano arrivate da poco a Roma e si trovavano a bordo di un taxi. Un’auto le ha investite senza che il conducente si sia fermato a soccorrerle. Le forze dell’ordine lo hanno individuato.

Intanto due uomini coinvolti nell’incidente che aveva indotto le due giovani a fermarsi per soccorrerli sono stati trasportati in codice rosso in ospedale: uno al Policlinico Umberto I e l’altro a Tor Vergata, mentre una donna che era con loro si trova in codice giallo al San Giovanni.