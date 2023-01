Decreto del ministro Piantendosi che prevede (dopo gli scontri sull’autostrada) lo stop di 2 mesi alle trasferte delle tifoserie della Roma e del Napoli al seguito delle due squadre

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (nella foto Ansa di Pierangelo Carconi), ha firmato il decreto che prevede lo stop alle trasferte per due mesi per le tifoserie di Napoli e Roma, disponendo per questo periodo di tempo la chiusura dei settori ospiti degli stadi dove le due società sportive disputano gli incontri in trasferta.

Il provvedimento adottato dopo ciò che è accaduto la settimana scorsa sull’Autostrade del sole, quando ingenti gruppi di sostenitori (difficile definirli tifosi) del Napoli e della Roma si sono dati battaglia all’altezza del casello di Arezzo bloccando per ore il traffico sull’arteria autostradale. Un evento che nulla ha a che vedere con lo sport, ma piuttosto con la delinquenza comune a danno dello sport (a destra foto Adnkronos).