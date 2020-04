CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento a mercoledì 8 aprile/ Aumentano le guarigioni e diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, ma oggi altri 1.195 nuovi contagiati, ma ancora 542 morti

Questi i dati forniti oggi dalla Protezione civile per l’aggiornamento sulle epidemia di coronavirus in Italia: oggi mercoledì 8 aprile si registra un incremento di 1.195 nuovi contagiati (martedì l’incremento era stato inferiore: 880), che porta il totale dei malati attuali alla cifra di 95.262, di cui 28.485 ricoverati con sintomi negli ospedali (233 in meno rispetto a ieri) e 63.084 sono in isolamento domiciliare. Però per il quinto giorno consecutivo calano ancora i ricoveri in terapia intensiva. .

Sono 26.491 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.099 in più di ieri. E’ l’incremento più alto mai registrato dall’inizio dell’emergenza.

Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.555. Sono 17.669 le vittime dopo aver contratto il coronavirus, con un altri 542 morti. Martedì l’aumento era stato di 604. I guariti degli ultimi 10 giorni sono pari al 50 per cento del totale da inizio epidemia”, ha pecisato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa .