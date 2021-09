CHAMPIONS AMARA PER LE MILANESI/ Il Real Madrid di Carlo Ancelotti al Meazza beffa l’Inter grazie a un guizzo del giovane Rodrygo. Anfield Road: Liverpool troppo forte per il Milan, finisce 3-2 per i Reds

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo il positivo martedi di Champions League caratterizzato dalla netta vittoria della Juventus a Malmoe e dal bel pareggio dell’Atalanta in casa del Villareal, il calcio italiano torna a una triste realtà: siamo campioni d’Europa a livello di Nazionali ma a livello di club restiamo un brutto anatroccolo. Nel primo turno della fase a gironi, k.o. entrambe le milanesi. Inter sconfitta in casa dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, Milan dominato dal Liverpool ad Anfield Road. Tra le gare degli altri gironi spicca il deludente 1-1 del super Paris Saint Germain di Messi in casa dei modesti belgi del Brugge. Ennesima conferma che il calcio giocato è ben diverso da quello della play-station.

La gara del Meazza. Contro le “Merengues” i nerazzurri fanno la partita, sfiorano più volte il gol del vantaggio ma all’89’ vengono puniti da un guizzo di Rodrygo da due passi. Inter fermata dalle grandi parate del portierone belga Courtois. In sostanza l’1-0 firmato dal 20enne talento brasiliano del Real è una beffa per la compagine di Simone Inzaghi. Nell’altra partita del girone, esordio da favola per i moldavi dello Sheriff: sorprendente il 2-0 con cui la squadra della città di Tiraspol batte lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

Milan, ritorno amaro in Champions dopo 7 anni di assenza. A Liverpool, i Reds di Klopp dopo essere passati in vantaggio grazie all’autorete di Tomori, dominano letteralmente la partita e falliscono il raddoppio al 14′: Salah si fa parare un rigore da Maignan. Ma prima dell’intervallo, un po’ a sorpresa, il Milan piazza un uno-due in meno di due minuti ribaltando i padroni di casa con le reti di Rebic e Brahim Diaz. E’ solo un fuoco di paglia perchè il Liverpool si riprende subito e nella ripresa con l’ex romanista Salah e capitan Henderson firma il controsorpasso decisivo: 3-2. Nell’altro match del gruppo di ferro: Atletico Madrid-Porto 0-0. Dunque, bilancio negativo per le italiane in questa prima giornata Champions: 2 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio.