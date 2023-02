TEMPI SUPPLEMENTARI/ Napoli sempre più lanciato verso il 3° scudetto della sua storia. Un’altra vittoria anche per la Juventus che batte la Fiorentina senza brillare e con sofferenza. Il Monza di Berlusconi scala la classifica: adesso è a un punto dalla zona che vale l’Europa

di FABIO CAMILLACCI/ La domenica di campionato vede il Napoli sempre più in fuga verso il terzo scudetto della sua storia. I partenopei al Maradona rifilano un tris alla Cremonese fanalino di coda e in attesa di Sampdoria-Inter volano a +16 sui nerazzurri secondi in classifica. Dopo qualche sofferenza iniziale, la super capolista passa in vantaggio nel primo tempo con il talentuoso georgiano Kvaratskhelia. Nella ripresa: il solito Osimhen (capocannoniere della Serie A con 17 gol) ed Elmas arrotondano il punteggio. Tutto facile per i ragazzi di Spalletti contro i grigiorossi di mister Ballardini? Per niente.

Anzi, è il caso di rispolverare un vecchio modo di dire: per i campani, il massimo risultato col minimo sforzo. Sì, perché per lunghi tratti il Napoli ha patito l’aggressività dell’ultima della classe, volenterosa ma sempre a secco di vittorie in questo torneo. Il punto esclamativo sul match è del madecone Elmas, ovvero: il 12° uomo della meravigliosa orchestra azzurra. Insomma, l’unica cosa brutta della serata è la maglia che sfoggiano gli azzurri. L’ennesima oscenità voluta dal marketing per celebrare il San Valentino che si avvicina (nella foto: l’esultanza di Osimhen con lo “smack” gigante sulla maglia in primo piano.

Juventus, un’altra vittoria: all’Allianz Stadium contro la Fiorentina basta Rabiot. E la compagine di Max Allegri, in attesa di vedere come finirà il ricorso contro il -15 per le plusvalenze, sale a un punto dal settimo posto che vale la partecipazione alla prossima Conference League. Sempre che la Uefa non decida di escludere i bianconeri dalle Coppe alla luce delle inchieste portate avanti in Italia da giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Decisivo il gol del francese che al 34′ insacca di testa su cross di Di Maria. Sul taccuino della gara anche due gol annullati per fuorigioco a Vlahovic e Castrovilli.

Per fare una sintesi: la prima Juventus dei 3 tenori Di Maria-Vlahovic-Chiesa vince ma non convince. L’esperimento funziona e potrebbe essere riproposto nella sfida di giovedi a Torino contro il Nantes per l’andata degli spareggi di Europa League, ma per quanto visto la Viola avrebbe meritato il pareggio. Comunque, il contributo del trio offensivo, in modo particolare quello di Di Maria, porta buoni frutti come i tre punti.

Il Monza di Berlusconi e Galliani non si ferma più: i brianzoli battono anche il Bologna e lo agganciano in classifica. Per Monza e Bologna, gli stessi punti della Juve: 29 a una sola lunghezza dalla zona Europa. Un gol di Donati al 25′ regala la vittoria alla squadra di Palladino ancora imbattuta in questo 2023. Alla Dacia Arena invece Udinese-Sassuolo finisce 2-2. Gol-lampo dei bianconeri avanti con Udogie dopo appena 25 secondi. Il Sassuolo rimonta due volte: con Henrique e l’autogol di Perez. Di Bijol il secondo vantaggio friulano. Ora, all’appello della 22° giornata, mancano solo Verona-Salernitana e Samp-Inter.