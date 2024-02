CALCIOMERCATO/ Colpi finali: Baldanzi dall’Empoli alla Roma a titolo definitivo per 15 milioni, Alcaraz in prestito dal Southampton alla Juventus. Diritto di riscatto per i bianconeri fissato a 49 milioni. Belotti a Firenze, Lovato al Torino

di FABIO CAMILLACCI/ Tommaso Baldanzi alla Roma, Carlos Alcaraz alla Juventus: a poche ore dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, questi sono i colpi più significativi del rush finale. Giallorossi e bianconeri dunque investono sul futuro pensando anche al presente. Cominciamo dal club capitolino che acquista a titolo definitivo il talentino 20 enne cresciuto nel vivaio dell’Empoli. Ai toscani vanno 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus; Baldanzi arriva pertanto a titolo definitivo nella Capitale.

Daniele De Rossi potrà così contare sul terzo nuovo innesto di questo mercato di gennaio. In precedenza erano arrivati il promettente 18enne difensore centrale olandese Huijsen (in prestito dalla Juve) e il 27enne esterno mancino spagnolo Angelino dal Lipsia sempre in prestito. Curiosità: a fare la differenza in chiave entrate e uscite è stato il lavoro del general manager uscente Tiago Pinto. Quindi, il dirigente portoghese, dopo aver fatto parecchi disastri sul mercato (ma anche cose buone), lascia la Roma calando un bel tris utile per la corsa Champions.

Carlos Alcaraz, 21 anni, è il nuovo importante innesto per il centrocampo della Juventus. Arriva dal Southampton in prestito oneroso: 3 milioni e 700 mila euro comprensivi dell’ingaggio rimanente da qui al termine della stagione, più 200 mila euro di oneri accessori. La cifra potrebbe aumentare fino a un altro milione e 900 mila euro, in base agli obiettivi che verranno raggiunti dall’argentino classe 2002. La Juve potrebbe poi decidere di riscattarlo a fine stagione per 49 milioni e mezzo. Cifra alta, ma, il calciatore promette bene e potrebbe dare ulteriore linfa alla linea verde voluta dal ds Giuntoli.

Altre operazioni. Roma e Tiago Pinto molto attivi anche in uscita: Belotti va in prestito oneroso alla Fiorentina. Da capire adesso il futuro di Nzola che la Viola vorrebbe cedere. I giallorossi piazzano in prestito anche Kumbulla che si trasferisce al Sassuolo. Torino, rinforzo in difesa: arriva Lovato dalla Salernitana. Juric ritrova in tal modo il centrale che aveva lanciato a Verona. Per il 23enne domenica prossima subito la sfida da ex contro i campani. Zima allo Slavia Praga. Il sipario su questo calciomercato calerà alle 20 di giovedi 1 febbraio, ma, non sono attesi botti finali. Il grosso è stato fatto.