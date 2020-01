Cala da 156 a 141 punti lo spread dopo la sconfitta di Salvini in Emilia Romagna. Aveva detto: “Stravinceremo“

La sconfitta di Matteo Salvini – che segna il fallimento del tentativo di collegare i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria alle sorti del governo (con… preannuncio di “sfratto“ a Conte da Palazzo Chigi – ha provocato sui mercati finanziari il crollo dello spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi con l’indice calato in 48 ore da 156 punti a 141. Cioè si scende ai minimi rispetto ad agosto. Il che significa un apprezzamento dei mercati per la stabilità del governo italiano e di conseguenza un beneficio per i conti dell’Italia, con un tasso di rendimento sceso all’1,07%. Insomma l’esatto contrario delle attese e delle speranze di Salvini, che aveva annunciato alla vigilia del voto di domenica: «In Emilia Romagna domenica non vinceremo: stravinceremo!»