Anche oggi coda di 14 chilometri sulla A26 in Liguria per i lavori di verifica

È arrivata fino a 14 chilometri durante la mattina di oggi in Liguria la coda sulla Autostrada 26 tra Masone e il bivio con la A10 a causa dei cantieri e restringimenti di carreggiata per gli indispensabili e urgentiv lavori di verifica decisi in seguito ai pericoli segnalati. Altra coda di tre chilometri tra Varazze e Arenzano. Visto il perdurare del traffico e le alte temperature la Polizia Stradale ha preallertato la Protezione Civile per intervenire con la distribuzione di acqua agli automobilisti incolonnati.

La situazione è tornata alla normalità verso mezzogiorno. Sono rimastei solo code a tratti tra Ovada e il bivio con l’A10.