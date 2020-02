AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS/ 155 i contagiati in Italia (soprattutto in Lombardia, oltre che in Veneto, in Piemonte ed Emilia Romagna) e i 2 guariti nel Lazio). Quarta vittima: un uomo di 84 anni già ricoverato per grave malattia, come le altre tre persone decedute

C’è una quarta morte, ancora in Lombardia, attribuita al coronavirus: la persona deceduta – come le altre due registrate in Lombardia e quella registrata in Veneto – è un uomo di 84 anni già ricoverato in ospedale per altra grave malattia. del coronavirus in Italia, ma anche in questo caso si tratta di una donna anziana di Cremona che si trovava in ospedale a Crema, nel reparto di oncologia, in condizioni cliniche difficili, come ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Nella conferenza stampa per fare il punto sul Covid-19, l’assessore ha fatto sapere che – in Lombardia – “sono stati analizzati più di 800 tamponi: in 112 i casi si è avuta la conferma della presenza del virus covid-19, ma solo 17 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Della totalità dei casi lombardi positivi, sono 53 quelli ricoverati in diversi ospedali. Gli altri sono a casa isolati e verranno monitorati, altri sono isolati in ospedali“.

In totale, al momento, sono 155 i contagiati in Italia (compresi quelli guariti o in via di guarigione, e i 4 deceduti): 119 in Lombardia, 21 in Veneto, 3 in Piemonte (dove sono risultati negativi i test di 3 cittadini cinesi sospettati di essere affetti dalla malattia), 9 in Emilia-Romagna, oltre ai 2 cinesi curati nel Lazio.