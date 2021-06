ACCADDE OGGI 27 giugno

In un feroce attacco compiuto da terroristi in Congo è stato assassinato l’ambasciatore italiano Luca Attanasio di 44 anni e con lui il carabiniere Vittorio Iacovacci, che era nel convoglio con il diplomatico, e l’autista Mustapha Milambo . Il militare aveva 30 anni, era in servizio presso l’ambasciata italiana dal settembre del 2020. In […]