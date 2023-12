Putin annuncia che si ricandiderà alla carica di presidente della Russia e che le elezioni si terranno nell’arco di 3 giorni (dal 17 marzo)

Gli osservatori delle votazioni e l’opposizione in Russia affermano che le elezioni sono inficiate da notizie diffuse di irregolarita’ e che i candidati indipendenti sono messi da parte dal Cremlino. La Russia ha introdotto per la prima volta il voto in piu’ giorni nel 2021, apparentemente come parte delle misure per proteggere gli elettori dal coronavirus. Il sistema è stato introdotto durante il referendum di cinque giorni sulle modifiche costituzionali che hanno esteso i limiti del mandato presidenziale, permettendo a Putin di rimanere al potere fino al 2036.