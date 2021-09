Trovato morto in casa il regista Massimo Manni che lavorava per La7. La Procura di Roma indaga: ha ordinato l’autopsia

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per stabilire cause e circostanze della morte del regista de La7 Massimo Manni, 61 anni, trovato morto in casa in casa ieri. A dare l’allarme è stata la sorella che non riusciva a rintracciarlo non essendosi presentato ad un appuntamento. E quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell’appartamento in zona circonvallazione Clodia, forzando la porta che era regolarmente chiusa, hanno trovato tracce di sangue accanto al corpo e sul ventilatore. Manni presenta inoltre una ferita alla testa e una alla mano. Entro domani verrà eseguita l’autopsia.

Comunque la Procura ha deciso di procedere per omicidio anche se non sono stati riscontrati segni di effrazione o altri elementi riconducibili a una colluttazione o all’ingresso di altre persone. In attesa dei risultati dell’autopsia, che potrebbero arrivare lunedì, la polizia in queste ore sta ascoltando familiari e conoscenti del regista per ricostruire le sue ultime ore di vita e se possa aver avuto recentemente problemi con qualcuno. Verranno sentiti anche i vicini per capire se qualcuno abbia notato qualcosa di strano.

Massimo Manni aveva curato per La7 la regia di alcuni programmi di approfondimento, tra cui il “Processo” di Aldo Biscardi e le prime edizioni di “Otto e mezzo“.