TEMPI SUPPLEMENTARI/ Spezzatino record per il campionato: la Juventus batte in scioltezza il Sassuolo e continua a tallonare la capolista Inter. Il Milan consolida il terzo posto. Grande incertezza per corsa Champions e lotta salvezza

di FABIO CAMILLACCI/ Il calcio moderno spesso falsa anche gli articoli di noi giornalisti. Tutta colpa di uno spezzatino di campionato impazzito, ai limiti della macedonia per restare a termini gastronomici. Stavolta, infatti, la prima giornata del girone di ritorno, cominciata sabato 13 gennaio, si è conclusa soltanto martedi 16 con Juventus-Sassuolo. Ennesimo record stabilito dal super potere delle televisioni a pagamento, le vere padrone del calcio di oggi.

Juventus-Sassuolo 3-0: bianconeri nuovamente a -2 dall’Inter capolista. Alla Vecchia Signora basta una doppietta di Vlahovic nel primo tempo e un gol di Chiesa nel finale per piegare i neroverdi emiliani. Dunque, l’unica squadra che era stata capace di battere Madama in campionato, spazzata via da due capolavori dell’attaccante serbo (nella foto la sua esultanza). Dopo il successo contro la Fiorentina, nuova sconfitta per il Sassuolo che rischia di essere risucchiato dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il resto della giornata ci ha detto anche altre cose interessanti. Il Milan consolida il terzo posto rifilando un netto tris alla Roma. Una sconfitta che come conseguenza clamorosa ha avuto l’esonero di Josè Mourinho deciso dagli americani Friedkin proprietari del club giallorosso. La Roma riparte da Daniele De Rossi, bandiera romanista ma tecnico senza esperienza. Alle spalle dei rossoneri prosegue intanto la bagarre riguardante la corsa al quarto posto che vale la partecipazione alla prossima Champions.

Corsa Champions. Al momento, la lotta per la quarta piazza vede in lizza ben 7 squadre in questo ordine di classifica: Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna, Napoli, Roma e Torino. Pertanto, 7 sorelle racchiuse in soli 6 punti. Sette sorelle tutte imperfette e spesso sulle montagne russe. Tutto può succedere di turno in turno. A dividere in due tronconi l’attuale classifica c’è il Monza: 11esimo con 25 punti.

La lotta salvezza. Poi comincia la parte bassa della graduatoria con 9 club che lotteranno per evitare i tre posti che portano in B: dai 22 punti del Genoa ai 12 della Salernitana fanalino di coda. Con rossoblù liguri e amaranto ci sono: Lecce, Sassuolo, Frosinone, Udinese, Cagliari, Verona ed Empoli. Con quest’ultima squadra che in settimana ha voltato pagina in panchina: Davide Nicola al posto dell’esonerato Aurelio Andreazzoli.