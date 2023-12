TEMPI SUPPLEMENTARI/ Pellegrini e Lukaku sotto l’albero della Roma di Mourinho: i loro gol stendono un Napoli che chiude in 8 uomini tra espulsioni e infortuni. Corsa scudetto: botta e risposta tra Inter e Juventus. Prosegue il miracolo Bologna: i felsinei battono anche la Dea e restano al quarto posto

di FABIO CAMILLACCI/ Si è chiuso con i fuochi d’artificio questo spezzatino natalizio di campionato. Gol ed espulsi nel posticipo Roma-Napoli: 2-0 per gli uomini di Josè Mourinho con i partenopei che chiudono in 8 in seguito ai due cartellini rossi mostrati a Politano e Osimhen e al successivo infortunio di Natan con Mazzarri a quel punto senza più cambi. Le due espulsioni: Politano fuori per fallo di reazione su Zalewski, Osimhen per un doppio giallo.

Ospiti in 10 sullo 0-0, poi Pellegrini subentrato dalla panchina, s’inventa la girata dell’1-0 (nella foto). Nel finale, quando i campioni d’Italia sono ormai rimasti in 8, arriva il contropiede romanista finalizzato dal solito Lukaku che in classifica cannonieri aggancia a quota 8 Giroud. Comanda sempre Lautaro, a secco in questa 17° giornata; l’argentino guida con 15 gol. Al secondo posto con 9 troviamo Berardi del Sassuolo.

Controsorpasso giallorosso sul Napoli. Roma adesso al 6° posto a -3 dal super Bologna sempre quarto in classifica dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta e a -5 dal Milan terzo e reduce dalla stecca di Salerno. Diavolo sempre sulle montagne russe. Tra i punti deboli della squadra di Stefano Pioli, le palle inattive; contro la Salernitana rossoneri puniti da Fazio ancora una volta su corner. Per tornare al miracolo Bologna, va detto che stavolta contro la Dea ha vinto immeritatamente. Diciamo che oltre al gioco e all’organizzazione, i felsinei del bravo Thiago Motta hanno anche tanta fortuna.

La lotta scudetto. Tutto come prima nella corsa al titolo: botta e risposta tra Inter e Juventus. Nel lunch-match del sabato anti-vigilia di Natale, ennesima vittoria di corto muso per la compagine di Allegri, 2-1 in casa del Frosinone; immediata replica nerazzurra al Meazza, 2-0 al Lecce e squadra di Inzaghi sempre capolista a +4 sui bianconeri. Insomma, in genere prima del Natale una delle grandi stecca, stavolta è toccato al Milan che ha addirittura rischiato di perdere contro l’ultima in classifica. Un pareggio amaro per entrambe perchè non serve a nessuna delle due.

Lotta salvezza: vittorie preziose per Verona e Sassuolo. L’Hellas centra la terza vittoria in questa Serie A, battendo 2-0 al Bentegodi una diretta concorrente come il Cagliari, ora terzultimo a -1 dall’Udinese (1-1 in casa del Torino) e a -2 dagli scaligeri. Mentre i neroverdi passano per 2-1 a Genova contro i rossublu di Gilardino (2-1 per gli emiliani) portandosi a +3 sulla zona retrocessione. Completano il quadro le vittorie corsare di Lazio e Fiorentina, rispettivamente, a Empoli (2-0 e toscani sempre più penultimi) e a Monza (1-0 per la Viola). Si riparte venerdi 29 dicembre con Napoli-Monza; una 18° giornata che vivrà il suo clou con Juventus-Roma di sabato 30 alle 20.45. Intanto, buon Natale.

La classifica di Serie A dopo 17 turni

Inter 44

Juventus 40

Milan 33

Bologna 31

Fiorentina 30

Roma 28

Napoli 27

Atalanta 26

Lazio 24

Torino 24

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 19

Sassuolo 16

Udinese 14

Hellas Verona 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9