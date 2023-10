TEMPI SUPPLEMENTARI/ Il solito Lukaku toglie le castagne dal fuoco alla Roma e a Mou. Atalanta e Juventus non si fanno male. Al comando sempre Inter e Milan. Uomo copertina di questo turno: l’interista Lautaro capocannoniere con un poker di gol. Garcia ritrova il Napoli

di FABIO CAMILLACCI/ Nella domenica calcistica con le gare valide per la 7° giornata di Serie A, spicca il solito Romelu Lukaku che toglie le castagne dal fuoco alla sua Roma e a Josè Mourinho. E’ Big Rom, infatti, ad aprire le marcature nel 2-0 con cui i giallorossi all’Olimpico liquidano il bel Frosinone del grande ex Eusebio Di Francesco. Per Lukaku, quarta rete in 5 gare da titolare in maglia giallorossa tra campionato ed Europa League (nella foto in homepage: Lukaku manda un bacio ai tifosi romanisti dopo il gol al Frosinone).

Un gol per tempo. Apre il gigante belga al 21′, raddoppia capitan Pellegrini a pochi minuti dal termine del match. Un brodino ricostituente per la compagine capitolina dopo la batosta rimediata a Genova. Ma la strada per una rinascita romanista è ancora lunga; si attendono test più probanti, e soprattutto serve continuità di risultati.

Tutto questo in un turno che ha visto il meglio andare in scena nel sabato degli anticipi. Il Milan conferma di essere Leao-dipendente: è l’accensione dell’attaccante portoghese a risolvere il match-clou di questa giornata a San Siro contro la Lazio. L’uomo copertina di questo turno è, però, senza ombra di dubbio Lautaro Martinez: tutto suo il 4-0 con cui l’Inter demolisce la Salernitana all’Arechi. Un poker da record per il Toro argentino capocannoniere con 9 gol in 7 partite (nella foto a destra: Lautaro con 4 gol si porta a casa il pallone della gara).

Secondo poker consecutivo in pochi giorni per il Napoli. Dopo il 4-1 all’Udinese, ecco il 4-0 di Lecce. Lentamente, Rudi Garcia sta ritrovando la squadra campione d’Italia. Inter e Milan restano al comando con 18 punti. A -4 ci sono Napoli e Juventus. Insomma, le quattro candidate ai posti Champions come da pronostici estivi. A Bergamo, Atalanta e Vecchia Signora non si fanno male: 0-0.

Gli altri match della domenica. Nella sfida in programma all’ora di pranzo, al Dall’Ara tris del Bologna contro l’Empoli. Brutto passo indietro per la squadra toscana di Andreazzoli dopo il successo di mercoledi contro la Salernitana. Il 2-2 interno e in rimonta contro il Genoa, è, invece, una boccata d’ossigeno per l’Udinese vista in questo avvio di stagione. E adesso, prima della tre giorni di Coppe europee, tre posticipi: Sassuolo-Monza, Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari. Calcio senza sosta.

La classifica provvisoria

Milan 18

Inter 18

Napoli 14

Juventus 14

Atalanta 13

Fiorentina 11*

Lecce 11

Bologna 10

Frosinone 9

Sassuolo 9*

Roma 8

Torino 8*

Genoa 8

Lazio 7

Verona 7*

Monza 6*

Udinese 4

Salernitana 3

Empoli 3

Cagliari 2*

* = Una partita in meno