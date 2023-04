“SHAKESPEARE IN ITALY”: uno spettacolo al Filodrammatici di Milano che è un viaggio tra le più belle opere del drammaturgo inglese

di Francesca Morelli – “Shakespeare in Italy”: il grande scrittore inglese torna nella sua amata seconda patria, protagonista di uno spettacolo inedito che ripropone un viaggio di musica e parole fra alcune delle opere di ambientazione e ispirazione italiana. Shakespeare va in scena, rigorosamente in lingua inglese (ma con sottotitoli in italiano), per una sola sera, il prossimo 26 aprile al Teatro Filodrammatici (Via Filodrammatici 1, Milano – ore 16:00 e ore 20:00) in una rappresentazione esclusiva della J. Productions.

Innovativo, moderno, originale, lo spettacolo è costruito attorno agli estratti di quattro opere memorabili del drammaturgo inglese: Il mercante di Venezia, Otello, Romeo e Giulietta e Molto rumore per nulla, sapientemente legati da un unico filo conduttore: l’amore. Il sentimento ostacolato e contrasto dei protagonisti che si avvicendano in scena, la storia d’amore di Shakespeare con l’Italia, la passione del pubblico per questo autore che non ha pari. La serata è garanzia di un intrattenimento più che gradevole e che mette d’accordo: gli amanti della letteratura, i melomani, i cultori della lingua inglese o degli spettacoli rigorosamente in lingua originale e chi desidera godersi un bello spettacolo. Un armonioso collage di scene, dialoghi e canzoni che evocano incantevoli atmosfere puramente shakespeariane in cui si scorge e respira tutto lo spirito dell’autore, a tratti comico, “volgare”, appassionato e toccante. Il pubblico viaggia attraverso i secoli nell’Italia di Shakespeare.

Merito anche dell’impareggiabile cast: i pluripremiati attori britannici Justin Butcher e Caroline Butler, con adattamenti e inediti di canzoni e brani, suonati dal vivo dall’anglo-italiano Daniel Zappi. Lo spettacolo è diretto da Justin Butcher.

* Spettacolo pomeridiano: ore 16:00 per gruppi scolastici (studenti e insegnanti) – Biglietti € 15,00 – *Spettacolo serale: ore 20:00 aperto a tutti – Biglietti € 25,00 e € 15,00 per studenti, famiglie, gruppi.

* Tickets acquistabili al link: https://www.eventbrite.it/e/shakespeare-in-italy-tickets-596723454917

* Gruppi scolastici prenotabili via mail: info@jproductions.it

* Durata: circa 70 minuti