Secondo Demos, mai così alto il tasso di fiducia degli italiani nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Demos la fiducia nutrita dagli italiani nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto il suo massimo storico a luglio 2021. Se nel dicembre del 2015 il Capo dello Stato incassava il 49 per cento di fiducia, a oggi il favore degli italiani è arrivato a quota 68 per cento.

Il trend. Fino al 2018 questo dato si è sempre mantenuto al di sotto del 50 per cento, per rimanere altalenante fino a fine 2020 quando, complice anche i momenti difficilissimi attraversati dal nostro Paese per via della pandemia, la fiducia ha iniziato a crescere: ha raggiunto il 63 per cento a marzo 2021 e il 66 per cento a maggio.

Le preferenze a seconda dell’orientamento politico. Guardando all’appartenenza politica del campione intervistato da Demos, sono gli elettori del Pd quelli che ripongono maggior fiducia in Mattarella: tra i dem infatti arriva a toccare il 92 per cento. Seguono gli elettori del M5S: il 65 per cento di questi ha “molta” o “moltissima” fiducia nel Presidente della Repubblica. Leggermente al di sotto della percentuale rilevata tra i sostenitori di Forza Italia. Inoltre, anche presso gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia, dove si riscontra il tasso più basso di fiducia, il consenso accordato a Mattarella supera nettamente il 50 per cento.