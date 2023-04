Procedimento disciplinare avviato dal ministro della Giustizia, Nordio, contro tre giudici della Corte d’appello di Milano per la fuga dell’imprenditore russo Artem Uss che era agli arresti domiciliari in Italia e se ne è tornato in Russia

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio (foto a sinistra) ha avviato un procedimento disciplinare contro i giudici della Corte d’Appello di Milano, accusandoli di “grave e inescusabile negligenza” per aver concesso il 25 novembre 2022 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 40enne imprenditore russo Artem Uss (foto a destra) , poi evaso e tornatosene tranquillamente in Russia. Il ministro addebita ai tre giudici di aver deciso gli arresti domiciliari “senza prendere in considerazione” circostanze che, indicate nel parere della Procura generale di Milano, contraria ai domiciliari, avrebbero potuto portare a disporre il carcere per l’imprenditore russo. I giudici nei confronti dei quali è stata promossa l’azione disciplinare sono Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino.

In sostanza l’accusa mossa dal ministro ai tre magistrati è di “non aver valutato” elementi dai quali emergeva “l’elevato e concreto pericolo di fuga” dell’imprenditore russo. Nell’ordinanza che concedeva i domiciliari i giudici concludevano che il pericolo di fuga continuava a essere concreto, ma anche che potesse essere contenuto aggiungendo agli arresti domiciliari il braccialetto elettronico. Una decisione in cui il ministro ravvisa una “grave e inescusabile negligenza“.

Da quanto si è appreso oggi, i giudici della quinta sezione penale della Corte d’Appello milanese che hanno firmato l’ordinanza non hanno ancora materialmente ricevuto l’atto di avvio dell’azione disciplinare del ministro a loro carico. Il documento, che deve passare anche attraverso la presidenza della Corte d’Appello, oltre che per la Procura generale della Cassazione, non è ancora stato notificato ai giudici, che hanno saputo dai media l’azione nei loro confronti. L’atto dovrebbe arrivare nella loro disponibilità nelle prossime ore.