Orripilante scoperta in un asilo infantile australiano: trovate le prove di 1623 stupri commessi da un assistente all’infanzia su bambini e bambine a Sydney

Orrore a Sydney, in Australia, dove un ex assistente all’infanzia è stato accusato di aver stuprato 91 bambine. Le aggressioni sarebbero avvenute in dieci diversi asili tra il 2007 e il 2022. L’uomo è stato accusato di aver commesso, in totale, 1.623 abusi, tra cui 136 stupri e 110 rapporti sessuali con bambini di età inferiore ai dieci anni. L’individuo, di 45 anni, aveva superato tutti i test attitudinali richiesti per lavorare con i bambini.