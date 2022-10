Nuovo primo ministro in Gran Bretagna è l’indiano Rishi Sunak, subentrato a Liz Truss, dimessasi 48 giorni dopo essere stata nominata dalla defunta regina Elisabetta II

Il nuovo primo ministro britannico è Rishi Sunak, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza. Re Carlo III, in veste di capo dello Stato, gli ha ufficialmente conferito l’incarico a Buckingham Palace (foto). Prima di lui, il sovrano aveva ricevuto le dimissioni dalla premier uscente Liz Truss, che è stata a capo del governo per il periodo più breve della storia del regno (48 giorni: era stata nominata dalla regina Elisabetta II due giorni prima di morire).

Sunak, primo capo di governo britannico di origine indiana e primo insediato da Carlo dopo la successione a Elisabetta II, da oggi entra nel pieno delle funzioni per comporre la propria compagine e affrontare i contraccolpi della crisi come priorità assoluta.

Liz Truss ha annunciato le sue dimissioni il 20 ottobre a causa delle turbolenze che il suo programma fiscale con tagli alle tasse aveva causato sui mercati finanziari.

Sunak, con i suoi 42 anni, è il più giovane capo del governo di Sua Maestà da oltre due secoli (ha un anno meno di quanti ne aveva David Cameron nel 2010) ed è anche il primo inquilino di Downing Street con radici familiari indiane dunque in una ex colonia dell’impero e il primo di religione induista. È anche il più ricco, se non altro della storia moderna, soprattutto per via del matrimonio con Akshata Murty, figlia ed erede di N. R. Narayana Murthy, magnate del business IT in India.

La sua vittoria è arrivata proprio in concomitanza con le celebrazioni di Diwali, la festa delle luci. Il primo ministro indiano Narendra Modi lo ha salutato come “il ponte vivente degli indiani del Regno Unito” che lavorerà per “trasformare il nostro legame storico in una partnership moderna”.