Morto il regista e sceneggiatore Alessandro D’Alatri, aveva 68 anni. Vinse anche un David di Donatello

E’ morto il regista e sceneggiatore Alessandro D’Alatri. Aveva 68 anni. Nel 1991 vinse il David di Donatello come migliore regista esordiente per “Americano Rosso” e nel 1995 quello per la migliore sceneggiatura per “Senza Pelle”, film per i quali ricevette anche, rispettivamente, nel 1992 il Ciak d’oro per la migliore opera prima e quello per la migliore sceneggiatura, nel 1995.

D’Alatri aveva debuttato giovanissimo come attore e poi iniziato a lavorare come regista pubblicitario, realizzando oltre 100 spot per alcuni dei quali ricevette anche diversi riconoscimenti.

Oltre ai film già citati, si ricordano I giardini dell’Eden (1998), Casomai (2002), Commediasexi (2006), Sul mare (2010). Il suo ultimo film è The Startup (2017).

Uno dei videoclip più belli della carriera di Laura porta proprio la sua firma, quello di “Invece no”.

