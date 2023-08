Morto a 48 anni per un malore improvviso il consigliere di amministrazione della Rai Riccardo Laganà

È morto per un malore improvviso a 48 anni il consigliere di ammnistrazione della Rai Riccardo Laganà. Lo ha annunciato la Rai in una nota: “L’improvvisa scomparsa di Riccardo Laganà è un dolore profondo per tutta la ‘sua’ Rai, di cui è stato orgogliosamente parte e che ha rappresentato nel Consiglio di Amministrazione, dando voce a chi, con il proprio lavoro, fa vivere quotidianamente il Servizio Pubblico“.

La Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Roberto Sergio si sono fatti interpreti del grande cordoglio del Consiglio di Amministrazione e di tutti i lavoratori Rai per la morte di Riccardo Laganà. “Nel suo ruolo di Consigliere di Amministrazione – proseguono Soldi e Sergio – Lagana’ ha sempre rappresentato, con determinazione e fermezza, ma con lealtà e grandissimo senso di responsabilità, il punto di vista dei lavoratori Rai, per un’Azienda che desiderava fosse realmente un punto di riferimento autorevole per i cittadini e per la quale si è sempre speso generosamente in prima persona“.