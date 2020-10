L’ultimo sondaggio di You Trend: calo di Lega, Pd, Fd’I, e soprattutto di “Azione” appena Calenda ha annunciato di volersi candidare a sindaco di Roma

Secondo l’attuale n.1 dei sondaggisti, Nando Pagnoncelli, che conduce le sue analisi per il Corriere della sera (e per “Di Martedì” de La7) , “i Cinque Stelle sorpassano di nuovo il Pd” (+0,9 rispetto a dicembre attestandosi al 30,9% mentre il Pd è 30,1%, in flessione di 0,2). Al tempo stesso – non […]