L’ITALSPALLETTI FA POKER/ Verso Euro 2024: a Bari, Italia-Malta finisce 4-0 per gli Azzurri. Doppietta di Berardi condita dalle reti di un Bonaventura rinato e di un Frattesi che in Nazionale timbra sempre il cartellino. Quattro calci alle scommesse e buon viatico per la sfida alla grande Inghilterra

di FABIO CAMILLACCI/ La bufera calcio scommesse sembra non aver distratto più di tanto gli Azzurri di Luciano Spalletti. Certo, l’avversario di turno per la corsa a Euro 2024 non era certo irresistibile, ma il 4-0 con cui l’Italia liquida la “cenerentola” del girone Malta, è comunque un buon viatico per la grande sfida di martedi prossimo a Wembley contro la temibile Inghilterra capolista del raggruppamento. A proposito di raggruppamento: nell’altra sfida in programma, Ucraina batte Macedonia del Nord 2-0. A questo punto la classifica recita: Inghilterra al comando con 13 punti e 5 gare disputate come la nostra Nazionale che è a quota 10. Gli stessi punti degli ucraini che però hanno giocato 6 match. A 7 punti troviamo i macedoni e all’ultimo posto Malta, ancora a zero punti. Ricordiamo che si qualificano agli Europei del prossimo anno le prime due del girone.

La partita andata in scena allo stadio San Nicola di Bari. Sul taccuino nel 4-0 finale spiaccano: la doppietta di Berardi, di nuovo a segno dopo due anni, il primo squillo in azzurro di Bonaventura, e l’ennesimo sigillo di Frattesi. Quest’ultimo, non trovando tanto spazio nel centrocampo dell’Inter, si scatena in Nazionale. Nota di merito per il jolly della Fiorentina Jack Bonaventura che sta disputando un grande inizio di stagione: l’ex Milan firma un bel gol nel primo tempo. A 34 anni se lo merita questo bravo calciatore, spesso sottovalutato e soprattutto flagellato dagli infortuni (nella foto: la sua esultanza dopo il gol abbracciato a Raspadori). Complessivamente, il poker ai maltesi, come detto, è un buon risultato; anche alla luce delle tante assenze: Chiesa e Zaccagni, per infortunio, Tonali e Zaniolo out per l’indagine sul calcio scommesse.

Le parole del commissario tecnico al termine della sfida. Luciano Spalletti ha detto: “Il peso specifico di questa vittoria è quello dei tre punti. La partita non è mai stata in discussione, non è stata presa sottogamba, è stata giocata con serietà e professionalità. Il gruppo sta venendo su bene perché si vede che c’è la ricerca di conoscersi sempre di più e di giocare un buon calcio, quindi siamo abbastanza contenti”. Poi su Moise Kean schierato titolare, il ct azzurro ha dichiarato: “Ha fatto una grande partita da esterno, perché è andato a puntare l’uomo, ha fatto sentire la sua fisicità. E’ un calciatore che ci può fare molto comodo. Io gli ho fatto i complimenti perché ha fatto metri, si è battuto su ogni pallone ed è stato bravo anche nella qualità tecnica in alcuni momenti”. La chiusura è per Inghilterra-Italia: “Questa è una partita in cui si può andare a conoscere quelle che sono le nostre potenzialità. Non vi dico altro, bisogna andare a giocarla e poi vi dico”. Prossima tappa: Wembley, con l’obiettivo primo posto.