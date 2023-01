L’approdo di Dario Vergassola al teatro ragazzi con “Malefici”, il musical per famiglie prodotto con la regìa di Manuel Renga

Il comico, scrittore e attore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi, con la domanda: com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati cattivi? Nasce così il musical per famiglie “Malefici”, prodotto da Fondazione Aida e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, con la regia di Manuel Renga, già autore, regista e curatore di progetti didattici legati alle opere liriche, andate in scena su palcoscenici internazionali, come le Théâtre des Champs Elysées a Parigi, l’Opéra de Rouen e la Royal Opera House di Muscat.

«I protagonisti sono Grimilde, la strega di Biancaneve, Jafar conosciuto sullo schermo di Aladdin, Ursula della Sirenetta e il Lupo di Cappuccetto Rosso – spiega Vergassola -. Grimilde è ossessionata dall'idea di essere bella: se un tempo c'era lo specchio a testimoniare la sua bellezza, oggi la strega si fa direttamente i selfie con lo smartphone. Jafar è il personaggio più antipatico e scorbutico di tutti, ma non c'è spigolo caratteriale che non possa essere smussato e accettato. Ursula finalmente può fare a meno di avere una voce potente, perchè oggi ci sono i microfoni a dare manforte. Approfittando della sua presenza, si riflette anche sull'inquinamento dei mari, deturpati dalla plastica e dai rifiuti. Infine c'è il Lupo cattivo, che in realtà è vegano, ma si vergogna ad ammetterlo in pubblico. Ognuno racconta il suo disagio nel sentirsi cattivo o addirittura nel fingersi più cattivo di quello che è». A firmare la locandina dello spettacolo è Daniel Cuello, illustratore e fumettista della scuderia Bao Publishing (la stessa di Zerocalcare), con cui ha pubblicato l'ultimo libro di graphic novel "Le buone maniere". "Malefici" debutta ufficialmente il 22 gennaio 2023 alle ore 16 al Teatro Fausto Melotti di Rovereto (TN). La tournée continua domenica 29 gennaio alle ore 16 al Teatro Verdi di Gorizia, domenica 5 marzo alle ore 16 al Teatro di Varese e domenica 2 aprile alle 17.30 al Teatro Mondo Tre di Moglia (MN). Dopo gli impegni teatrali, Vergassola sarà uno dei protagonisti di Pechino Express.