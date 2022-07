LA GUERRA DELLE PAROLE E DELLE PAROLACCE/ Piccola “antologia” di una campagna elettorale fatta di tutti contro tutti (con pochissime )

Presidente del Friuli: “Un Draghi bis non lo vedo”

“Penso che non ci sia nulla di scontato, anche se i sondaggi ci danno la vittoria a mani basse. Invece dobbiamo lavorare, dobbiamo dare la certezza agli elettori che abbiamo le persone capaci di mettere in pratica le cose, abbiamo gli esempi dei governi nelle Regioni e nei Comuni. Non dobbiamo promettere favole future o soluzioni di ogni problema esistente, ma dimostrare concretezza”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e esponente della Lega Massimiliano Fedriga in una intervista oggi al quotidiano “Il Piccolo” di Trieste, riferendosi ai sondaggi che danno ampio margine di vittoria alle elezioni per il centrodestra. Quanto all’agenda Draghi, per lui, “alcuni punti saranno fondamentali anche in futuro. Ma non si può ridurre il programma politico di una coalizione alla mera emergenza nazionale. Un Draghi bis in caso di stallo dopo il 25 settembre non lo vedo”.