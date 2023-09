ITALIA, MACEDONIA SEMPRE INDIGESTA/ Dopo aver eliminato gli Azzurri nei playoff per i Mondiali in Qatar, i Macedoni rendono amaro l’esordio di Spalletti da commissario tecnico. A Skopje finisce 1-1 e adesso la corsa a Euro 2024 si complica

di FABIO CAMILLACCI/ La Macedonia si conferma indigesta per l’Italia: dopo averci impedito l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022, i macedoni frenano gli Azzurri nella corsa a Euro 2024. Dunque, comincia con un pareggio amaro l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale: a Skopje finisce 1-1. Adesso, per restare in corsa per il secondo posto che vale l’accesso diretto ai prossimi Europei, bisognerà assolutamente battere l’Ucraina martedi a Milano.

La partita. Alla rete di capitan Ciro Immobile al 47′, risponde Bardhi all’81’ favorito da un errore di Donnarumma. Tante le occasioni sprecate dai nostri calciatori. Primo tempo tra luci e ombre per l’Italia che soffre in difesa ma è più volte pericolosa in attacco: spicca il palo colpito da Tonali. Macedoni vicini al gol con Miovski che da due passi spreca di testa su cross di Alioski dopo una dormita di Politano.

Gli errori italiani dopo il vantaggio firmato Immobile. Gli Azzurri si sono abbassati troppo rischiando addirittura di perdere nel finale, dopo il meritato pari macedone arrivato su calcio di punizione (nella foto: la gioia dei macedoni dopo la rete del pareggio). Da qui a novembre pertanto dovremo vincere tutte le partite previste dal calendario per evitare l’incubo playoff che recentemente ci è costato l’accesso a ben due Mondiali. Nessuna traccia del bel gioco praticato da Spalletti: d’altronde, il tempo a disposizione del tecnico era poco. E così continua la maledizione del c.t. che al debutto non vince.

La formazione iniziale schierata dal nuovo commissario tecnico. Il c.t. costretto a rinunciare per infortunio a Lorenzo Pellegrini e a Federico Chiesa, ha optato per un 4-3-3 con Donnarumma tra i pali; in difesa da destra verso sinistra Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco; a centrocampo Barella, Cristante e Tonali; in attacco il tridente Politano, Immobile e Zaccagni. Sul fronte meteo, serata limpida nella capitale macedone con 24 gradi e terreno asciutto ma in pessime condizioni; ha arbitrato il francese Francois Letexier.

Nell’altra sfida del girone C, l’Ucraina frena l’Inghilterra capolista. Ospiti dell’Ucraina, Harry Kane e compagni soffrono le iniziative della nazionale di Rebrov in avvio di partita. Al 22’ Zinchenko sblocca il match, raggiungendo un cross a rimorchio messo in mezzo da Konoplya. Pareggia Kyle Walker al 41’: il difensore del Manchester City trova il primo gol con la Nazionale inglese, sfruttando un lancio millimetrico di Kane. Nella ripresa britannici vicini al gol vittoria più volte: Bellingham spreca di testa, Saka colpisce la traversa.

La nuova situazione nel raggruppamento. Nonostante il mezzo passo falso con l’Ucraina, l’Inghilterra resta al comando da imbattuta con 13 punti in 5 partite. Alle sue spalle c’è proprio l’Ucraina con 7 punti in 4 gare. Mentre, gli Azzurri dopo 3 match sono terzi a quota 4 come la Macedonia del Nord che però ha una partita in più. Fanalino di coda Malta ancora a zero dopo 4 sfide. Ricordiamo che accedono direttamente alla fase finale di Euro 2024 le prime due di ogni gruppo. Per le escluse, invece, il regolamento prevede altre opportunità tra playoff e risultati di Nations League. Ma l’Italia da martedi prossimo in poi dovrà fare di tutto per prendersi il secondo posto nel girone.