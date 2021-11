IL PAPA: «Si affrontino le crisi aziendali senza ricorrere sempre alla logica del profitto, prevalga quella della condivisione equa e solidale»

Il Papa fa appello affinché “si affrontino le crisi aziendali senza ricorrere sempre alla logica del profitto. Al centro di ogni questione lavorativa va sempre posta la persona e la sua dignità. Quando non si guadagna il pane si perde la dignità. Dobbiamo pregare, tanto, per questa gente“, ha detto al termine dell’udienza generale di oggi, 17 novembre, riferendosi a coloro che stanno perdendo il lavoro.”Il mio pensiero va ai lavoratori di Borgo Valbelluna preoccupati per il loro futuro lavorativo. Di fronte ai loro assillanti problemi mi unisco ai vescovi e ai parroci del territorio esprimendo la mia vicinanza. Rivolgo un accorato appello – ha detto ancora il Papa, sperando che le sue non siano “parole al vento” – affinché in questa situazione, così come in altre simili che mettono in difficoltà tante famiglie, non prevalga la logica del profitto ma quella della condivisione equa e solidale“. (Ansa).