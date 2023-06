EUROPEI AMARI PER L’UNDER 21/ Italia battuta 1-0 dalla Norvegia ed eliminata. Il girone lo domina la Francia. Azzurrini puniti dalla classifica avulsa che sorride alla Svizzera

di FABIO CAMILLACCI/ L’Europeo Under 21, nato sotto una cattiva stella per l’assenza di Var e goal line technology e per il penalizzante arbitraggio dell’olandese Lindhout nella gara d’esordio persa con la Francia, si chiude nel peggiore dei modi per l’Italia di mister Paolo Nicolato. La vittoria contro la Svizzera sembrava aver rimesso in carreggiata gli azzurrini, e invece, nell’ultima partita del Gruppo D, è arrivata una sconfitta che significa eliminazione. A Cluj, in Romania, la Norvegia s’impone per 1-0 grazie a un gol di Botheim: 23enne attaccante della Salernitana che nell’ultima Serie A ha segnato una sola rete in 28 gare disputate.

Game over, l’Italia torna a casa in anticipo nonostante l’ottima rosa di giocatori. Lo avevamo scritto dopo Italia-Svizzera 3-2: per andare ai quarti di finale, contro gli scandinavi sarebbe bastato anche un pareggio visto che gli elvetici erano impegnati, in contemporanea, nel match contro la forte Francia. Puntualmente, questa sfida è finita 4-1 per i transalpini. Il problema è che hanno perso anche gli azzurrini finendo vittime della cosiddetta classifica avulsa. Stessa sorte per i norvegesi.