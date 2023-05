Erdogan rieletto presidente della Turchia per la terza volta, battendo al ballottaggio (con il 53,41% dei voti) il rivale Kilicdaroglu (46,59%)

TEMPI SUPPLEMENTARI/ Il Milan vince in casa della Juventus e vola alla prossima Champions insieme all’Inter. Salvezza al fotofinish per Spezia e Verona con finestra su un’eventuale spareggio. Il Lecce sbanca Monza e si salva in anticipo. Nel campionato virtuale con il punto interrogativo bianconero, si accende la lotta per l’ottavo posto

