Donna di 86 anni in provincia di Pavia sbranata in strada dal pitbull di famiglia sfuggito al controllo dei proprietari

Una donna di 86 anni è stata sbranata ieri mattina a Ghiaie di Coran, nell’Oltrepò pavese, dal pitbull del figlio mentre camminava per strada, a pochi metri da casa. Il cane si trovava nel cortile quando il padre del proprietario ha aperto il cancello per entrare: il cane ne ha approfittato per scappare in strada, dove stava passando la donna e le si è avventato addosso scaraventandola a terra e mordendole a una gamba e al collo. Padre e figlio tentano invano di bloccare l’animale ma non riescono a bloccarlo. E la donna subisce ferite talmente profonde che i soccorritori non riescono a salvarla da una morte terribile.

Sul luogo sopraggiungono anche i carabinieri del comando di Voghera, ma ormai non possono fare più nulla per salvare la sventurata donna. Ora la Procura di Pavia ha aperto un’indagine per stabilire eventuali responsabilità. Saranno i tecnici dell’Ats a decidere la sorte dell’animale.