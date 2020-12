CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 26 dicembre/ Meno contagiati ma con la metà dei tamponi, quindi percentuale di contagiosità ancora al 12,8% . 261 i morti. Arrivati in tutti i paesi europei i primi vaccini: domani il via alla somministrazione

Quasi dimezzati oggi i nuovi contagiati in Italia dal coronavirus, ma attenzione: poiché il giorno di Natale anche i tamponi effettuati sono stati la metà (81.2285) in realtà la percentuale di contagiosità non è affatto diminuita, anzi è di qualche decimale superiore: 12,8% contro il 12,5 di ieri. Invece il tristissimo bilancio del numero dei morti è – se si può dire così – incoraggiante: 261 contro i 459 di ieri.

In totale, da inizio epidemia, i casi di positività sono arrivati a 2.038.759, il numero delle vittime ha raggiunto quota 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono 555.055 persone (+1.155).

Sono in calo appena di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.582 persone. I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono ancora il Veneto 2.523, l’Emilia Romagna 1.756, la Lombardia 1.606 e il Lazio 1.123.

ARRIVATA LA PRIMA QUOTA DI VACCINI DESTINATA ALL’ITALIA

Scortato dalle auto dei Carabinieri, stamattina alle 11.20 è arrivato all’ospedale Spallanzani di Roma il furgone (foto in alto) che ha portato in Italia i primi vaccini anti-covid che saranno somministrati a partire da domani (domenica 27 dicembre), definito il Vax Day in tutta Europa (ad eccezione dell’Ungheria, che ha voluto anticipare a oggi): una parte delle 9.750 dosi dei vaccini Pfizer per l’Italia è stata trasportata a Pratica di Mare, l’hub nazionale, dove 5 aerei (due C27J dell’Aeronautica, due Dornier Do) provvederanno a smistarle in altre regioni.

Coinvolti nel LAZIO 955 operatori – “Domenica V-day. Si parte dall’istituto Spallanzani. Nel Lazio coinvolti 955 operatori sanitari, 280 nelle provincie, 560 a Roma, 115 tra le unità mobili Uscar e l’Ares”. E’ quanto viene sottolineato nel bollettino regionale. Le Asl e le aziende ospedaliere partiranno nei due giorni a seguire.

A PARIGI Le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNTech sono arrivate stamattina poco prima delle 7 a Parigi. La vaccinazione inizierà domani anche in Francia, come in tutta l’Unione Europea. Le prime iniezioni avverranno in due istituti per anziani, a Sevran e Digione. Circa 19.500 dosi del vaccino, secondo l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sono state trasportate a bordo di un camion frigorifero che ha effettuato il viaggio dallo stabilimento Pfizer di Puurs, in Belgio.

IN GERMANIA i centri per le vaccinazioni contro il Covid sono pronti al decollo. E anche i team sono pronti“. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa oggi, annunciando l’inizio della vaccinazione contro il Covid, al via domani. “Questo vaccino è la chiave per sconfiggere la pandemia.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha scritto su Twitter: «Le Giornate europee della vaccinazione sono un toccante momento di unità. La vaccinazione è la chiave per uscire dalla pandemia».

IL GIAPPONE ha deciso di non consentire l’ingresso nel paese agli stranieri a partire da lunedì per contrastare la diffusione del covid-19. Il provvedimento sarà in vigore fino alla fine di gennaio.

Lo ha comunicato il governo giapponese, riferisce l’agenzia Nikkei. Sarà consentito il rientro nel paese ai cittadini giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone.