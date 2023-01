CICLONE LAZIO SUL DIAVOLO/ Stadio Olimpico: i biancocelesti di Sarri umiliano il Milan campione d’Italia con un poker. Il 4-0 apre la crisi dei rossoneri di Pioli. Adesso il crollo delle inseguitrici è completo e il Napoli veleggia verso il suo terzo scudetto

di FABIO CAMILLACCI/ Nell’ultima partita valida per la 19° giornata di Serie A, la Lazio asfalta il Milan all’Olimpico e apre ufficialmente la crisi dei campioni d’Italia che precipitano a -12 dal Napoli capolista. Breve considerazione: alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale, tutti parlavano del possibile crollo dei partenopei alla luce delle statistiche relative alle flessioni delle squadre di Luciano Spalletti nei mesi di gennaio e febbraio. E invece sono crollate tutte le inseguitrici. Nell’ordine: Juventus, Inter e Milan. La sconfitta di Osimhen e compagni nel Meazza nerazzurro all’inizio del mese, è stata solo una parentesi per gli azzurri lanciatissimi verso il terzo scudetto della loro storia.

Stadio Olimpico: poker biancoceleste al Diavolo. Pronti via e gli uomini di Maurizio Sarri passano in vantaggio al 4′ grazie a una zampata di Milinkovic-Savic. Al 38′ raddoppia Zaccagni. Nel secondo tempo si attende la reazione rossonera e invece i padroni di casa ne fanno altri due: al 65′ Luis Alberto cala il tris su calcio di rigore e 10 minuti dopo Felipe Anderson firma il 4-0 definitivo. In classifica: il Napoli vola a + 12 sul Milan, mentre i capitolini agganciano i cugini giallorossi e l’Inter al terzo posto a quota 37 punti. Per i rossoneri dunque un’altra batosta dopo le tre sberle prese in Supercoppa. Ora è crisi nera, anzi rossonera.

L’involuzione della compagine di Stefano Pioli. Il Milan pare aver smarrito condizione, serenità, gioco e compattezza; continui i black-out in difesa. Non può bastare un possesso palla sterile; anche perchè i padroni di casa controllano bene, chiudono tutti i varchi e sulle ripartenze fanno veramente male. Insomma, quella squadra capace di vincere lo scudetto l’anno scorso, è letteralmente evaporata. Al contrario, la Lazio si gode l’ottimo momento fatto di ritmo, intensità e concentrazione. I bianocelesti hanno tutti i mezzi per centrare la qualificazione alla prossima Champions League (nella foto: l’esultanza dei calciatori laziali dopo la rete di Milinkovic). Ora riflettori puntati sugli ultimi giorni di calciomercato. Ma non aspettiamoci fuochi d’artificio perchè tutti i club italiani non hanno soldi da spendere.

La classifica di Serie A al termine del girone d’andata

Napoli 50

Milan 38

Lazio 37

Inter 37

Roma 37

Atalanta 35

Udinese 28

Torino 26

Empoli 25

Juventus 23 (-15 punti di penalizzazione)

Fiorentina 23

Bologna 23

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 17

Verona 12

Sampdoria 9

Cremonese 8