CHAMPIONS, DISASTRO ITALIA/ Dopo Lazio e Napoli esce anche la super Inter che sta dominando il campionato. A Madrid, l’Atletico s’impone per 5-3 dopo i calci di rigore e vola tra le magnifiche 8 d’Europa

di FABIO CAMILLACCI/ Il 2024 è amaro per l’Italia nella massima competizione europea per club. Infatti, dopo Lazio e Napoli, anche la super Inter di Simone Inzaghi esce dalla Champions League. Tra le magnifiche 8 d’Europa ci va l’Atletico Madrid di Simeone che vince la lotteria dei calci di rigore. Allo Stadio Civitas Metropolitano, tempi regolamentari e supplementari si concludono sul 2-1 per i “Colchoneros”; risultato che impatta l’1-0 interista del Meazza.

Ai tiri dal dischetto finisce 3-2 per i padroni di casa per un complessivo 5-3. Grande amarezza e preoccupante involuzione del nostro calcio rispetto a un anno fa quando portammo ben tre club ai quarti di finale: Inter, Milan e Napoli. E dire che la serata in terra madrilena era cominciata nel migliore dei modi per i nerazzurri grazie al vantaggio firmato Dimarco dopo 33 minuti.

Griezmann pareggia due minuti dopo e Depay all’87’ porta la sfida ai due overtime. Supplementari peraltro ricchi di emozioni con occasioni da gol da una parte e dall’altra; come d’altronde era accaduto durante i 90 minuti. Di Sanchez, Klaassen e Lautaro gli errori dagli undici metri, a fronte di due parate del portiere sloveno dell’Atletico Oblak e una sola dell’interista Sommer (nella foto: tutta la disperazione di Lautaro dopo l’errore decisivo).

La lotteria dei rigori. Inizia lo specialista Calha e non tradisce, Depay non s’inceppa neppure dal dischetto e trasforma, Sanchez e Saul, invece, si fanno ipnotizzare dai due portieri. Oblak concede il bis su Klaassen, Riquelme centra l’angolino, Acerbi e Correa fanno gol, capitan Lautaro spara alle stelle e il sogno nerazzurro si ferma agli ottavi. La finalissima raggiunta meno di un anno fa rimane un’eccezione.

Le parole di Simone Inzaghi. Al termine del match, il tecnico nerazzurro commenta: “C’è delusione. Ai ragazzi ho detto che devono essere orgogliosi perché non avevamo mai perso in Champions. All’andata si poteva fare qualcosina di più. La partita oggi è stata fatta, dovevamo tenere di più il vantaggio e invece hanno pareggiato subito. I particolari fanno la differenza in Champions, ai supplementari abbiamo avuto tre occasioni e non siamo stati capaci di sfruttarle”.

Targati Mou gli ultimi trionfi italiani in Europa. L’ultima Champions vinta da un’italiana resta così quella del 2010 quando al timone dell’Inter c’era il tanto criticato Josè Mourinho. Già, lo Special One, che è anche l’ultimo tecnico ad aver vinto l’unica competizione Uefa alzata da un club di casa nostra negli ultimi 14 anni: la Conference League centrata dalla Roma nel 2022. Queste le magnifiche 8 della Coppa Campioni 2023-2024: Real Madrid, Atletico, Barcellona, Borussia (che elimina il PSV Eindhoven battendolo 2-0 a Dortmund), Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco e Paris Saint Germain.