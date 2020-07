Cambio al vertice del Comando marittimo di Roma Capitale: il contrammiraglio Petragnani subentra all’ammiraglio Berutti Bergotto

Martedì 28 luglio alle 9, alla presenza del comandante del comando logistico della Marina Militare, ammiraglio di squadra Eduardo Serra, l’ammiraglio di divisione Giuseppe Berutti Bergotto cede il Comando Marittimo di Roma Capitale (MARICAPITALE), al contrammiraglio Bruno Cesare Petragnani (foto), proveniente dal comando della Brigata Marina San Marco a Brindisi. La cerimonia avrà luogo nella caserma Grazioli Lante della Rovere, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine.

MARICAPITALE è il comando della Marina Militare che esercita le funzioni logistiche e territoriali nell’area di giurisdizione e cura il complesso patrimonio immobiliare in uso alla Marina tra cui Palazzo Marina, edificio di alto valore architettonico, impianti sportivi come il Centro Sportivo di Tor di Quinto e la Sezione Velica di Anzio e strutture strategiche come il deposito POL NATO di Gaeta. MARICAPITALE con i suoi 300 uomini di “equipaggio” garantisce anche il supporto logistico e alloggiativo al personale della Marina destinato o in transito a Roma.