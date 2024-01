CALCIOMERCATO AL VIA/ Si è aperta ufficialmente la sessione invernale di trattative. Per l’Inter c’è Tajon Buchanan, primo canadese in Serie A; arriva dal Bruges. Napoli: dopo Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana ecco Lazar Samardzic dall’Udinese

di FABIO CAMILLACCI/ Si è ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato che chiuderà i battenti alle ore 20 del primo febbraio. Chiariamo subito una cosa: non aspettiamoci grossi colpi perchè di soldi ce ne sono pochi. Le prime manovre intanto vedono protagoniste Inter e Napoli: Tajon Buchanan per la capolista di Simone Inzaghi, Pasquale Mazzocchi e soprattutto Lazar Samardzic per il Napoli di Mazzarri in crisi. Cominciamo con le ultimissime sull’esterno destro in arrivo in casa nerazzurra. Buchanan è atteso giovedi mattina a Milano per le visite mediche di rito presso l’Humanitas di Rozzano e l’idoneità sportiva al Coni. Buchanan sarà il primo canadese a giocare in Serie A.

Trovato l’accordo con il Bruges. Prima del semaforo verde definitivo c’erano solo dei piccoli passaggi burocratici da risolvere relativi al compenso del calciatore e allo status di extracomunitario: con lui l’Inter ha infatti occupato l’ultimo slot. Al club belga andranno 7 milioni di euro più bonus. Mentre, per il 24enne si parla di uno stipendio di circa un milione e mezzo fino alla stagione 2027-2028. Resta da capire se Buchanan sarà a disposizione di Inzaghi già sabato per Inter-Verona valida per l’ultima giornata del girone d’andata.

Napoli: ecco Mazzocchi in attesa di Samardzic. Pasquale Mazzocchi è di fatto un nuovo giocatore dei partenopei dopo che il club campione d’Italia ha trovato l’accordo con la Salernitana sulla base di circa 3 milioni di euro. Nella giornata di mercoledi 3 gennaio, Mazzocchi svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto da tre anni e mezzo con gli azzurri.

Capitolo Samardzic. Per il centrocampista serbo-tedesco c’è di fatto l’accordo con l’Udinese; restano da limare gli ultimi dettagli. Al club friulano dovrebbero andare circa 20 milioni di euro con bonus più o meno facilmente raggiungibili, che porteranno l’ammontare complessivo vicino ai 25 milioni pattuiti l’estate scorsa dall’Udinese con l’Inter; una trattativa che poi saltò a causa dei contrasti tra i nerazzurri e il padre-procuratore del calciatore.

L’accordo con il giocatore. Non si hanno ancora cifre certe sul compenso di Samardzic ma si ragiona sulla base di un quinquennale da 2 o 2,5 milioni di euro a stagione. Dunque, dopo la cessione di Elmas e l’addio ormai quasi certo di Zielinski a fine stagione a parametro zero, l’arrivo del centrocampista serbo-tedesco è un’assoluta priorità per Walter Mazzarri che potrebbe già schierarlo domenica contro il Torino.