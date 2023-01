Avvocata di 35 anni uccisa dall’ex compagno a Roma dopo averla convinta ad uscire dal ristorante per un chiarimento

Un’avvocata di 35 anni, Martina Scialdone, è stata assassinata ieri sera a Roma davanti a un ristorante nel quartiere Tuscolano, dall’ex compagno di 61 anni dopo una lite. L’uomo è stato arrestato dalla polizia.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori su questo ennesimo femminicidio la donna era dentro al locale in viale Amelia quando è stata raggiunta dal suo ex che stava tentando in tutti i modi una ripresa del rapporto sentimentale. Ma dopo l’ennesimo rifiuto l’uomo ha invitato l’ex amica ad uscire dal locale con il pretesto di parlarle non in presenza delle persone che erano nel ristorante. Però, appena in strada, le ha sparato, uccidendola. Poi ha tentato di fuggire con l’auto, ma è stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato in zona Colle Salario-Fidene, dove è arrivato anche il pm del gruppo antiviolenza per avviare le indagini.