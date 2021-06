A Roma diciottenne uccide a coltellate il padre perché gli nega i soldi per la droga

Nel quartiere San Lorenzo a Roma un uomo di 53 anni è stato ucciso stanotte a coltellate dal figlio 18enne. A quanto pare, il parricidio è avvenuto in una furibonda lite scaturita da una ennesima richiesta di denaro del giovane al padre per rifornirsi di droga. E al rifiuto del genitore il giovane ha reagito con estrema violenza addirittura ferendosi con lo stesso coltello col quale aveva colpito il padre. E’ stato arrestato per omicidio volontario ed è ora piantonato in ospedale. Il padre è stato trovato morto in una pozza di sangue nell’ ppartamento al piano terra in via dei Liburni. L’uomo era da anni il portiere dello stabile, nel quartiere che si trova a due passi dall’università. A dare l’allarme sono state alcune persone che dall’esterno hanno sentito le urla dell’uomo, colpito dai fendenti del figlio.