WEEK END MOTORI/ MotoGP, ad Aragon trionfa la Ducati di Francesco Bagnaia. Acuto di Dennis Foggia nella Moto3. Formula 1, a Monza sorprese e paura: doppietta McLaren, vince Ricciardo. Scontro Hamilton-Verstappen: l’halo salva la vita a Lewis

di MARCO VALERIO/ E’ stato un week end di motori ricco di colpi di scena e di paura. Cominciamo dalle soddisfazioni che per l’Italia arrivano dal Motomondiale. Gran Premio di Aragon in Spagna: nella MotoGP, prima vittoria in carriera nella top class per Francesco Bagnaia (FOTO A SINISTRA). Il centauro piemontese con la sua Ducati trionfa davanti all’ex campione del mondo Marc Marquez al termine di un emozionante duello. Sul gradino più basso del podio anche il campione del mondo Mir. Mentre, l’attuale leader del mondiale Fabio Quartararo fatica e chiude ottavo. Infine, Valentino Rossi: il Dottore, partito dal fondo della griglia, non va oltre il diciannovesimo posto.

Le altre due classi del Motomondiale: un’altra gioia italiana. Successo da batticuore e rilancio. Dennis Foggia vince in volata il GP della Moto3 di Aragon e si porta in terza posizione nel mondiale a 58 punti dalla vetta. Il pilota della Leopard, al terzo successo stagionale, trionfa in volata su Deniz Oncu e approfitta della doppia caduta dei primi due della classifica, con Pedro Acosta a terra a 4 giri dalla fine e Sergio Garcia scivolato inopinatamente a poche curve dal traguardo. Nella Moto2 successo di Raul Fernandez su Gardner; 6° Di Giannantonio. Lo spagnolo del team Ajo si impone in modo perentorio sul compagno di squadra e Augusto Fernandez. Cadute per Lowes e Bezzecchi.

Formula 1, il Gran Premio d’Italia ha regalato emozioni e paura. A Monza, la McLaren ha firmato un’incredibile doppietta, con Daniel Ricciardo che si è imposto davanti a Lando Norris. Sul podio anche Bottas con la Mercedes. Ferrari in ombra: Leclerc quarto, Sainz sesto. Al 26° giro il momento chiave della gara: i due piloti in lotta per il mondiale, Verstappen e Hamilton, si scontrano, con la Red Bull che finisce sopra la Mercedes del britannico ed entrambi sono costretti al ritiro. Il pilota inglese è stato salvato dall’halo (FOTO IN HOME PAGE E A DESTRA).

Che cos’è l’halo, la protezione che ha salvato la vita a Hamilton. Era il febbraio del 2016 quando il sistema halo ottenne l’approvazione dei piloti per la sua introduzione in Formula 1. Sistema che si basa su due grandi montanti che partono dal retro dell’abitacolo e si uniscono sulla parte anteriore; senza halo Lewis sarebbe stato schiacciato dalla Red Bull. Il dibattito sul suo impiego divenne più acceso dopo l’incidente a Jules Bianchi. A Monza 2021 è stato decisivo nell’incidente Verstappen-Hamilton. Peraltro, l’olandese per la manovra avventata, verrà penalizzato di tre posti in griglia nel prossimo Gran Premio di Russia in programma il 26 settembre.