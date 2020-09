WEEK END MOTORI IN ITALIA/ Storico doppio appuntamento: pole di Vinales a Misano nella MotoGP con la Yamaha dominatrice e Valentino Rossi 4°. Al Mugello, Formula 1 sempre nel segno Mercedes che si prende la prima fila con Hamilton e Bottas. La Ferrari si consola con il 5° posto di Leclerc

di FABIO CAMILLACCI/ Fanstastico e storico week end di motori in Italia: Motomondiale a Misano, Formula 1 al Mugello. Grandi emozioni a Misano per il Gran Premio di San Marino con il pubblico dopo l’emergenza coronavirus. Nella classe MotoGP l’urlo è di Maverick Vinales: la pole è del pilota spagnolo della Yamaha. Una Yamaha che ha letteralmente dominato le qualifiche del sabato occupando le prime quattro caselle della griglia di partenza. Il centauro iberico con la M1 ha staccato tutti con il tempo di 1.31.411.

Le altre posizioni. Vinales ha preceduto Franco Morbidelli della Petronas e il leader del Mondiale Fabio Quartararo con l’altra moto della squadra satellite della Casa di Iwata. A chiudere il quartetto c’è Valentino Rossi: il pesarese è 4° a 0.466 dal compagno di squadra, dopo aver chiuso in testa le Libere3.

Le prove ufficiali del Dottore. All’inizio delle qualifiche, Valentino ha svelato il suo nuovo casco e ha commesso una sbavatura nel finale che gli ha fatto perdere l’ultimo assalto al tempo da pole. Il designer di caschi del pilota pesarese Aldo Drudi spiega l’idea: “A un vecchietto come Rossi servirà tutta l’energia possibile per il doppio appuntamento di San Marino”.

La top ten. Completano l’ordine dei primi dieci: Jack Miller (Ducati Pramac), Francesco Bagnaia (della Pramac Racing, ottimo 6° al rientro), Alex Rins (Suzuki), Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e Johann Zarco (Ducati Avintia). Mentre Danilo Petrucci con l’altra Ducati ufficiale partirà soltanto dalla 15° posizione.

Formula 1 al Mugello per il primo storico Gran Premio della Toscana. Un GP ideato alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per la 9° prova del Mondiale. Tanto per cambiare, la pole è di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Per la Ferrari piccolo miracolo di Charles Leclerc che ha conquistato la terza fila con il quinto tempo davanti alle Racing Point di Sergio Perez (che però paga la penalità di 1 posto in griglia per il contatto con Raikkonen nelle libere del venerdi) e Lance Stroll. Mentre, Sebastian Vettel, eliminato in Q2, partirà 14°: cioè, dalla settima fila.