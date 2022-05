VOLATA DI CAMPIONATO/ Corsa scudetto e lotta per non retrocedere al cardiopalma. L’Empoli spaventa l’Inter al Meazza, poi ci pensa Lautaro: poker nerazzurro. Il Genoa a Marassi ribalta la Juventus e con la Salernitana riapre il discorso salvezza

di FABIO CAMILLACCI/ Torna il campionato dopo la tre giorni di Coppe europee che ha visto materializzarsi la finale di Champions League Real Madrid-Liverpool, quella di Europa League Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow e, da italiani interessati, quella di Conference League Roma-Feyenoord. Primi due anticipi del venerdi per la 36° giornata di Serie A. L’Inter si riscopre pazza e a San Siro contro l’Empoli sfodera una gara al cardiopalma degna del suo passato: 4-2 nerazzurro in rimonta e primo posto in solitaria in attesa di Verona-Milan di domenica sera. Un bel modo per mettere pressione ai cugini rossoneri ancora padroni del loro destino. A Marassi invece il Genoa ribalta la Juventus all’ultimo respiro: 2-1 e vittoria importantissima in chiave salvezza.

Stadio Meazza. I toscani di Andreazzoli già salvi da tempo giocano spensierati e mandano in tilt l’Inter troppo tesa per la corsa al titolo. La prima mezz’ora di gioco è da incubo per la compagine di Simone Inzaghi: l’ex Pinamonti dopo 5 minuti porta avanti gli ospiti. Raddoppia Asllani al 28′. Poi, al 40′ l’autorete di Simone Romagnol i regala nuova linfa ai padroni di casa. E puntualmente Lautaro Martinez pareggia al 45′. Ripresa all’arrembaggio per i nerazzurri e il Meazza esplode al 64′ quando il Toro argentino cala la doppietta (nella foto: la sua rabbiosa esultanza). Di Sanchez il poker al 94′.

Nell’altro anticipo, preziosa e rocambolesca vittoria salvezza del Genoa contro la Juventus. Bianconeri in tono minore come accade da sempre in questa stagione, ma in vantaggio a inizio ripresa grazie a Dybala che a giugno andrà via a parametro zero. Nel finale di gara succede di tutto. Gudmundsson pareggia all’87’ e al sesto minuto di recupero Criscito su rigore regala al Genoa tre punti fondamentali per continuare a credere nella salvezza. Soprattutto adesso che la crisi del Cagliari e l’ascesa della Salernitana dell’ottimo Nicola ha riaperto i giochi. In vista di un caldissimo Salernitana-Cagliari di domenica, i campani sono freschi reduci dal successo per 2-1 sul Venezia nel recupero del match saltato per Covid. Un finale di campionato sempre più avvincente.