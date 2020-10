Vittorio Sgarbi espulso dall’Aula della Camera: si è rifiutato di indossare la mascherina. Tre sere prima aveva organizzato una… “cena di sfida” a Cori (dove è sindaco)

Vittorio Sgarbi è stato espulso dall’Aula della Camera dopo che era stato ripetutamente richiamato a indossare la mascherina mentre parlava la vicepresidente Maria Edera Spadoni. Il presidente della Camera Roberto Fico ha quindi censurato durante la riunione delle Conferenza dei capigruppo il comportamento di Vittorio Sgarbi, riferiscono i partecipanti alla riunione. Fico ha dato mandato ai Questori di aprire una istruttoria sull’episodio che potrebbe concludersi con una sanzione del parlamentare.

E’ bene ricordare che Sgarbi la prima sera di entrata in vigore del Decreto Conte (che tra le altre cose raccomanda di evitare pranzi anche a casa con persone non facenti parte del nucleo familiare) ha organizzato a Cori (il centro laziale di cui è sindaco) una cena con altre 7 persone (foto a destra) come per sfidare il Dpcm.